“Uw vlucht heeft zes uur vertraging opgelopen”: ‘grap’ op luchthaven breekt Britse toerist zuur op

Een ‘grap’ op de luchthaven van het Griekse eiland Zakynthos is een Britse toerist zuur opgebroken. De jongeman maakte andere reizigers wijs dat hun vlucht uren vertraging opgelopen had, met de nodige chaos tot gevolg. Uiteindelijk was hijzelf wel de enige die zijn vlucht miste.

De kerel palmde de microfoon aan een verlaten balie in en liet zijn fantasie de vrije loop. “De vlucht naar Gatwick heeft zes uur vertraging opgelopen”, klonk het onder meer. De vakantiegangers in kwestie keken elkaar vol verbazing aan.

Toen de Brit even later de boodschap herhaalde voor reizigers naar Manchester viel hij snel door de mand. Die vlucht was die dag immers niet eens gepland. Uiteindelijk werd hij weggeleid door een medewerker van de luchthaven en een agent.

Vertrek zonder hem?

Medepassagier Sam Wilson, die op weg was naar Birmingham, wist het hele tafereel met zijn gsm te filmen. “We waren aan het wachten aan onze gate toen we plots enkele vreemde mededelingen hoorden. Hij kondigde voor zeker drie vluchten vertragingen aan. De helft van de luchthaven had geen zicht op hem, het was best grappig om al die verbaasde gezichten te zien.”

Zijn vrienden maakten zich naar verluidt wel zorgen over hem. “Ze twijfelden of ze zonder hem konden vertrekken. De luchthaven dreigde er eerst mee zijn paspoort gedurende drie dagen in te trekken, maar uiteindelijk mocht hij na enkele uren beschikken”, weet Wilson. Zijn eigen vlucht mocht hij alvast wél op zijn buik schrijven.