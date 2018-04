Universiteit in Melbourne geëvacueerd… door rottend fruit IVI

29 april 2018

16u40

Bron: BBC 1 Bizar Meer dan 500 studenten en docenten van de Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) zijn geëvacueerd nadat een gasachtige geur was waargenomen. Bij nader onderzoek van de brandweer blijkt nu dat het ging om een rottende doerian, een tropische vrucht met een opvallend sterke geur.

Medewerkers en studenten van de universiteit dachten dat ze gas roken in de bibliotheek van het universiteit, daarom werd de lokale politie ingelicht. Het gebouw werd onmiddellijk geëvacueerd. Ook de brandweer reageerde snel omdat er in het gebouw gevaarlijke chemicaliën opgeslagen zijn.

Na een intensieve zoektocht naar de oorzaak van de geur, heeft de brandweer vastgesteld dat het niet om een gevaarlijk gas ging. Een rottende doerian was de ‘dader’. Volgens de brandweer kon de geur van het rottende fruit, dat was achtergelaten in een kast, zich snel verspreiden via de airconditioning van het gebouw.

Doerian is een tropische vrucht - ongeveer de grootte van een kokosnoot - dat gekend staat voor zijn scherpe, stinkende geur. Het fruit is origineel te vinden in Zuidoost-Azië en ruikt zelfs zo straf dat het op verschillende openbare plaatsen - zoals in hotels en op transportmiddelen - in die regio verboden is.