United smijt passagier van vlucht en schenkt haar in ruil geen cash maar wel 10.000 dollar aan reiskrediet

23 maart 2018

18u23

Bron: Washington Post 0 Bizar Een tegoedbon van zomaar eventjes 10.000 dollar aan vliegtickets bood United Airlines passagier Allison Preiss aan, nadat ze niet meer mee mocht op een overboekte vlucht. En ook nog twee maaltijden bij Pizza Hut.

Allison Preiss zou gisteren van Washington D.C. naar Austin, Texas vliegen voor een vrijgezellenweekendje. Ze had nog net het laatste beschikbare plaatsje te pakken. Maar op Twitter kondigde ze later aan dat haar vlucht van United Airlines overboekt was en dat de vliegtuigmaatschappij 1.000 dollar aan reiskrediet zou geven aan wie vrijwillig zijn zitje zou afstaan. "Als niemand bijt, zullen ze de passagier met het goedkoopste ticket eruitsmijten. Voor een vlucht die ZIJ overboekten, onwaarschijnlijk", tweette ze.

Even later bleek dat zij zelf die "passagier met het goedkoopste ticket" was en dus niet meer het vliegtuig op mocht. "Ik kan er niet op omdat er een kapotte stoel is", tweette Allison. Daarna probeerde United haar een document te laten tekenen dat stelde dat ze vrijwillig haar plaats had afgestaan. "Het goede nieuws is wel dat ik niet fysiek uit het vliegtuig gesleurd werd en dat mijn hond niet gedood werd aan boord, wat mooi meegenomen is", tweette ze. Preiss doelde op een eerder incident met Dr. David Dao in april vorig jaar en op dat met een hond, heel recent nog.

Vervolgens kreeg ze die voucher van maar liefst 10.000 dollar aangeboden. "Zó erg willen ze mij geen cash geven", reageerde ze. Ze mocht niet in de lounge, maar ze mocht wél gaan eten in de Pizza Hut met twee bons van 10 dollar: "Kan ik mij daar even laten gáán!" Vandaag liet ze echter weten dat ze niet écht in de Pizza Hut was gaan eten.

Preiss had nog geen plannen voor de reischeque maar dacht aan Hawaï.

They really do not want to give me cash. They just offered me $10,000 in travel credit. TEN THOUSAND. Allison Preiss(@ allisonmpreiss) link

despite this, the airline held pretty firm on not giving me lounge access for the day ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/jrLtFoV7nJ Allison Preiss(@ allisonmpreiss) link

.@united offering $1K in travel credit for an oversold flight. If nobody bites, they will kick off the lowest fare passenger by pulling them out of the boarding line. For a flight that THEY oversold. Unreal. Allison Preiss(@ allisonmpreiss) link