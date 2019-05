Unieke foto toont lange (en dodelijke) wachtrij op Mount Everest kg

24 mei 2019

09u04

Bron: CNN, New York Times, Outside, ANP 18 Bizar Een lange wachtrij is niet meteen wat je verwacht aan de top van ’s werelds hoogste berg. Maar toch komt het voor. Afgelopen woensdag waagden meer dan driehonderd mensen zich aan de klim, waardoor een file ontstond, zo is te zien op een bijzondere foto. Mogelijk heeft de wachttijd bijgedragen aan de dood van twee klimmers.

Klimmer Nirmal Purja zette de foto op Facebook, nadat hij zelf de top van Mount Everest bereikte. Volgens hem was het woensdag behoorlijk druk. Door het zeldzaam zachte weer waren er zo’n 320 mensen die allen op hetzelfde moment de tocht naar boven maakten. Dat zorgde voor een lange wachtrij die helemaal naar het topje van de berg kronkelde.



Zo’n file is niet alleen vervelend, maar ook behoorlijk gevaarlijk. Op een hoogte van ruim 8.000 meter is het ijskoud en zit er weinig zuurstof in de lucht. Tijdens het wachten is er dan ook meer kans dat klimmers vrieswonden oplopen of onwel worden.

Doden

Vorige week stierven nog twee mensen tijdens de klimtocht. Beiden liepen naar verluidt vertraging op door de lange wachttijden. Zo is er de 55-jarige Donald Cash die op woensdag de top bereikte, maar bezweek op de terugweg. Zijn twee begeleidende sherpa’s zouden tot twee uur hebben moeten wachten voor ze konden afdalen, rapporteert Outside.



Ook de 54-jarige Anjali Kulkarni overleefde haar klimtocht niet. Haar groep deed er drie uur langer over om naar het basiskamp terug te keren. “Door de hevige drukte [woensdag] en de vertraging bij het terugkeren, kon ze haar energie niet op peil houden”, vertelde de leider van de groep aan The New York Times.



Het totaal aantal doden op de hoogste bergpiek komt daarmee op zeven. Vorig jaar vielen er slechts vijf doden.

378 vergunningen

De regering van Nepal heeft voor dit jaar een recordaantal van 378 klimvergunningen verleend aan klimmers. Dat is lucratief voor het arme land, want alpinisten moeten omgerekend 10.000 euro betalen om Mount Everest op te mogen.



Het totaalaantal klimmers ligt overigens hoger, omdat een deel ook via Tibet aan de beklimming begint. Tot nu toe is het meer dan 5.000 mensen gelukt om de top van de Mount Everest te bereiken.

