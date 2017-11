Uniek: virtuele robot wordt officieel inwoner van Tokio 13u23

Bron: Belga 0 AFP Bizar Een virtuele robot met de identiteit van een zevenjarig jongetje is sinds vandaag officieel inwoner van Tokio. De kleine Mirai - Japans voor 'toekomst' - bestaat niet echt, maar is dankzij zijn artificiële intelligentie in staat om via de berichtenapp LINE gesprekken te voeren met mensen.

De hippe Tokiose wijk Shibuya vond het daarom niet meer dan gepast om de jongen het inwonersstatuut toe te kennen. Mirai is daarmee de eerste robot in Japan, en misschien ook ter wereld, die over een echte identiteit beschikt. Naast tekstconversaties voeren kan Mirai ook foto's nemen en selfies van andere mensen op een grappige manier aanpassen.





Volgens een verantwoordelijke van de wijk kan Mirai Shibuya meer bekendheid geven en kunnen de inwoners via berichtjes aan de robotjongen communiceren met de lokale autoriteiten.