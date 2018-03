Unief zoekt heteroseksuele mannen om betaald naar porno te kijken HR

23 maart 2018

17u55

Bron: Rheinische Post 455 Bizar Een Duitse universiteit is op zoek naar deelnemers voor een experiment. Daarin moeten heteroseksuele mannen pornobeelden bekijken. Onderzoekers meten ondertussen de hersenactiviteit.

De afdeling psychologie van de universiteit Duisburg-Essen voert een onderzoek naar pornografie en de effecten ervan op het menselijk brein. Promovendus Stephanie Antons hoopt dat de resultaten van het onderzoek nuttig kunnen zijn om mensen met een pornoverslaving te helpen.

Professor Matthias Brand houdt toezicht op onderzoek. "Een pornoverslaving kan een zware invloed hebben op het leven van de slachtoffers en hun familie", zegt hij. "Daarom is het belangrijk dat we meer leren over de oorzaken. Bij verslaafde mensen reageren de hersenen bijzonder sterk. Dat is ook zo bij alcohol."

Betaald

De studie bestaat uit drie delen. Via een online vragenlijst gaat men na wie eventueel in aanmerking komt om aan het tweede en derde deel te kunnen deelnemen: de laboratoriumtests. Dat onderdeel zal maximum drie uur duren, en je wordt ervoor betaald. Voor dit onderzoek worden alleen heteroseksuele mannen gezocht. De anonimiteit van de deelnemers is gegarandeerd.