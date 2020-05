Uitbater wil met protestactie zijn fitnesszaak sneller open krijgen maar de boodschap pakt verkeerd uit SVM

12 mei 2020

23u33

Bron: Buzzfeed 0 Bizar Tijd om fitnesszaken in deze lastige coronatijden weer open te laten gaan? En of, vindt Travis LaBazzo. De Amerikaan organiseerde in Clearwater (Florida) een kleine protestactie naast het gerechtsgebouw. Om aandacht van de pers te krijgen, liet de uitbater een dertigtal sportievelingen op het voetpad push-ups en squats uitvoeren. Net daardoor miste zijn boodschap echter alle effect.

Here’s the group demonstrators in Florida doing push-ups on the street and calling for gyms to reopen pic.twitter.com/5aDyMgwhHu Salvador Hernandez(@ SalHernandez) link

De beelden gingen in sneltempo viraal, maar niet zoals LaBazzo gehoopt had. Volgens heel wat twitteraars leverde hij hiermee net het bewijs dat een pittige fitnesssessie eender waar kan. “Als je squats en push-ups kan doen op het trottoir, wat is er dan mis met je eigen woonkamer? Een fitnessruimte is zeker geen vereiste, stelletje dwazen”, klonk het onder meer. De tweet werd intussen al meer dan 19.000 keer geliket.

IF YOU CAN DO SQUATS AND PUSH UPS ON THE SIDEWALK, YOU CAN DO THEM IN YOUR LIVING ROOM AND DON’T NEED TO BE AT THE GYM, YOU ABSOLUTE DING DONGS. Summer Sandiego(@ summerasana) link

Natuurlijk bleef een stevige respons niet uit. Of de vrouw in kwestie wel besefte dat er ook gespecialiseerde toestellen staan bijvoorbeeld? “Natuurlijk, maar normaal kunnen we ook gaan dineren zonder veroordeeld te zijn tot meeneemeten. Of een film kijken zonder aangewezen te zijn op Netflix. We zitten nu eenmaal in het midden van een pandemie”, klonk haar reactie.

LaBazzo geeft toe dat de praktische uitwerking van zijn protest iets beter kon. “Je hebt geen fitnesszaal nodig om te bewegen, dat is juist. Maar het punt dat ik hier wilde maken is dat lokale ondernemingen het zwaar te verduren krijgen. Wie aan de slag wil gaan, krijgt meteen te horen dat hij mensen ziek wil maken. Het is zwart of wit, een grijze zone bestaat niet. En dat vind ik niet eerlijk.”

Just saw there are people working out in protest to open gyms back up in Florida. Sit down, you just proved you don’t need a gym at the moment. 🤣 Amanda(@ Mandanicole0810) link

Normaal hadden fitnesszaken in Florida al in een eerste fase weer mogen openen, maar gouverneur Ron DeSantis koos uiteindelijk voor een iets voorzichtigere aanpak. Wanneer nu groen licht gegeven wordt, blijft koffiedik kijken.

“Worstelen wordt hier als een essentiële activiteit gezien, die matchen gaan gewoon door. Leg me dan eens uit waarom ik mijn ondernemingen gesloten moet houden”, besluit LaBazzo.