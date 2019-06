Twitterend Nederland giert om huis van 890.000 euro met bad in woonkamer William van Houte

10 juni 2019

07u09

Bron: AD 4 Bizar Op Twitter vallen mensen over een huis dat te koop staat op de Nederlandse huizensite Funda. In Amsterdam-Noord staat een pand van een voormalig klooster te koop voor 890.000 euro. Dat er in de woonkamer een bad staat, verstopt in een nis achter gordijntjes, leidt tot hilariteit op het sociale medium. “Handig voor feestjes”, schrijft iemand.

De makelaar beschrijft het huis als een “echte verborgen parel”. Rust, ruimte en privacy stipt de makelaar aan als de kernbegrippen van de woning die 890.000 euro moet opleveren. Maar op Twitter vinden mensen een andere verborgen parel in de woning hilarisch. “Wanneer je heel graag in bad gaat maar niets van de gezelligheid in de woon-/eetkamer wil missen”, zo schrijft Anneke bij het bericht waarmee ze de advertentie deelt.

Al snel stromen de reacties binnen. Hjalmar oppert dat het bad in de woonkamer handig kan zijn voor feestjes. “Het bad volgooien met ijsblokjes en daar je drankjes in koud zetten.” Ook wordt er gevraagd of de eettafel zich dan naast het toilet bevindt. Iemand anders valt juist over de woorden die de makelaar gebruikt om de woning te omschrijven. Want met een bad in de woonkamer is er inderdaad vrij weinig privacy meer over. Gelukkig zijn daar de gordijntjes voor. Maar ook die worden bekritiseerd op Twitter. “Die gordijntjes ervoor ook, je kan niet zo zijn”, lacht Lois.

Dolfijnenstickers

Het ligbad dat is gesitueerd in de woonkamer van de woning, staat pal tegenover de deur van de leefruimte. De wanden rondom het ligbad zijn netjes betegeld inclusief stickers met dolfijnen. Ook ligt er keurig een kleed op de grond zodat je na het baden niet uitglijdt over de tegels. De makelaar noemt de woning van 144 vierkante meter een perfect gezinshuis. Mocht je je even in rust in bad willen terugtrekken, dan kan je de roze gordijntjes gebruiken om het ligbad af te sluiten.

Het antwoord op de vraag waarom de huidige bewoners voor het ligbad in de woonkamer hebben gekozen is wellicht minder excentriek dan gedacht. Door de indeling van de woning lijkt het erop dat het in het verleden twee losse woningen zijn geweest. Maar dat kan de grappenmakers op Twitter niets deren. Zo vraagt Max zich af hoe het met de akoestiek gesteld zit als hij zou willen zingen in het ligbad.

Wel handig voor feestjes. Bad vol gooien met ijsblokjes en daar je drankjes in koud zetten 👏🏻 Hjalmar(@ Hjalmarkem) link