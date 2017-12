Twintiger dumpt vriendin, schoonmoeder tipt zijn cannabisplantage aan politie

mvdb

19u23

Bron: Belga 0 anp Een cannabisplantage (archieffoto). Bizar Een 29-jarige man uit Bocholt heeft van de correctionele rechtbank van Tongeren een gevangenisstraf van achttien maanden en een boete van 8.000 euro gekregen omdat hij in zijn woning in Meeuwen-Gruitrode een cannabisplantage heeft opgezet.

De politie werd door zijn voormalige schoonmoeder getipt nadat zijn relatie met haar dochter op de klippen liep.De man huurde samen met zijn vriendin de woning in Meeuwen-Gruitrode. Toen zijn vriendin een punt zette achter hun relatie, bleef hij in het huis wonen. Hij kreeg echter financële problemen omdat hij plotseling alleen de huur moest betalen.

Sleutel

Om hieruit te geraken begon de man in de tuin met een plantage van 216 planten. Zijn voormalige schoonmoeder ontdekte op 20 april de oogstrijpe planten van dertig centimeter en verwittigde de politie. Ze bezorgde de politie ook de sleutel zodat ze het huis binnen konden. Daar troffen ze ook nog 330 stekjes aan.

Toen de man vernam dat de politie langs was geweest sloeg de schrik om zijn hart en ontdeed hij zich van alle bewijsmateriaal. Hij dumpte dat samen met zijn gsm in het kanaal. Daarna bood hij zich aan bij de politie. Daar bekende hij alles en verklaarde hij dat hij van plan was om de geoogste cannabis in Nederland te gaan verkopen.

Aan Infrax moet hij een schadevergoeding betalen van 2.476 euro voor de elektriciteitsdiefstal.