Tweelingzussen bevallen op dezelfde dag van een zoon TTR

13 september 2018

21u48

Bron: ABC News 1 Bizar De 38-jarige Jalynne Crawford en Janelle Leopold, twee Amerikaanse tweelingzussen, bevielen op dezelfde dag van een zoon in een ziekenhuis in de staat Arizona. Dat meldt de Amerikaanse televisiezender ABC News vandaag.

Vorig jaar belde Jalynne haar zus Janelle op om het heuglijke nieuws te vertellen: ze was zwanger. Niet veel later bleek ook zus Janelle zwanger. Het was een grote verrassing voor de tweeling toen ze te horen kregen dat ze op exact dezelfde dag waren uitgerekend.



Jalynne schonk op 18 juni het leven aan een zoon, Bryson. Amper twee uur later werd het zoontje van zus Janelle geboren, Jace. De jongetjes kwamen ter wereld via een keizersnede, die door dezelfde arts werd uitgevoerd. Jalynne werd voor de vierde keer moeder, haar zus mocht voor de tweede keer een kind in haar armen sluiten. (Lees hieronder verder.)

"Dit was een van de beste ervaringen uit mijn leven", schrijft Jalynne bij een foto op Instagram. "Mijn zus en ik hebben allebei in het verleden een miskraam gehad. We bleven hopen dat we op een dag samen zwanger zouden zijn. Dat mislukte telkens, maar deze keer dus niet."



"Tweelingen delen een sterke band die niemand kan begrijpen", klinkt het. De intense band tussen de zusjes ontgaat ook hun partners niet. “We brengen veel tijd met elkaar door. Onze mannen lachen daar soms mee. ‘Als je met de ene trouwt, moet je de andere erbij nemen’, zeggen ze dan”, aldus Jalynne. “Als we niet samen zijn, is er altijd een leegte.”

De pasgeboren jongetjes zullen samen opgroeien, zo vertellen de zusjes aan ABC News. De familie heeft de baby's al een bijnaam gegeven: de ‘twinousins’, naar tweeling en neefjes.

Een foto die is geplaatst door Jalynne Crawford (@jalynnecrawford) op 07 sep 2018 om 01:06 CEST