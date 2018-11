Tweeling spendeerde fortuin aan plastische chirurgie, maar wil er weer naturel uitzien (en ze delen nog steeds hun vriendje) HR

27 november 2018

14u55

Bron: New Idea, The Daily Mail 0 Bizar Tweelingzussen Anna en Lucy DeCinque spendeerden zo’n 200.000 euro hun uiterlijk. De dames uit Australië, die werkelijk alles met elkaar delen, wilden door cosmetische ingrepen nòg meer op elkaar lijken. Maar door pesterijen over hun ‘plastic’ uiterlijk, gooien ze nu het over een andere boeg. Ze willen er weer ‘naturel’ uitzien.

Misschien doen Anna en Lucy DeCinque, allebei 33, nog een belletje rinkelen. De zussen uit Perth delen alles met elkaar: een baan, een Facebook- en Instagram-account, een bed en zelfs hun vriendje. “Wij vinden dat logisch, want we hebben een identieke smaak”, zeggen ze daarover. En dus vielen ze allebei voor de charmes van elektricien Ben Byrne (34).

In 2015 werd het paar in een Japanse tv-show uitgeroepen tot ‘meest identieke tweeling ter wereld’. Om dat te bereiken, spendeerden de dames uit Perth een fortuin aan cosmetische ingrepen. Lipfillers, borstimplantaten, gezichtstatoeages, laserbehandelingen, haar- en wimperextensies,... ze lieten geen kans voorbijgaan om hun lichamen te ‘perfectioneren’.

“Vislippen”

Maar in een interview met New idea heeft de tweeling nu toegegeven dat ze spijt hebben van die ingrepen. “Als we terug in de tijd zouden kunnen gaan, zouden we de dingen helemaal anders doen”, klinkt het. “We weten eerlijk gezegd ook niet waarom we onszelf dat hebben aangedaan.”

Hun ommezwaai is deels veroorzaakt door pesterijen van trollen. “We zouden hun commentaren op social media kunnen verbergen. Maar dan nog bleef het heel erg kwetsend”, zo vullen de zusjes elkaar aan. “Naarmate onze populariteit steeg, kwamen er ook steeds meer haters. Ze scholden ons uit voor ‘plastieken barbies’ en ‘vislippen’.

Tattoo’s weg

De zusjes wilden in die periode in alles ‘de grootste’ zijn. Nu zien ze in dat hun lippen een tikkeltje té groot waren, en niet meer in verhouding met de rest van hun gezicht. “We zijn te ver gegaan”, klinkt het. Zo lieten ze bijvoorbeeld ook hun wenkbrauwen uittrekken, om op die plaats een dun lijntje te laten tatoeëren. Die tattoo lieten ze intussen weghalen. Ook van lipfillers moeten ze niets meer weten.

Waar ze wel nog steeds allebei gek op zijn, is hun vriendje. Bijna twee jaar geleden kondigden Anna en Lucy aan dat ze met hem wilden trouwen. Nog voor hun trouwplannen, lieten ze al aan de wereld weten dat ze allebei - uiteraard tegelijkertijd - zwanger wilden worden van hem. “We delen onze vriend, we willen ook onze zwangerschap delen”, klonk het toen.

Al was zelfs voor henzelf niet duidelijk hoe hun kinderen dan met elkaar verwant zouden zijn. “Zouden ze dan broer en zus zijn of neef en nicht? Ik weet het niet... fascinerend”, vonden de dames, die ook op hun relatie kinderwens veel commentaar kregen. “Maar het is ons leven”, zeggen ze. “Wij doen niemand kwaad. Dit is hoe wij ons leven willen leiden. We zijn blij dat we een man hebben gevonden van wie we houden en hij houdt van ons om wie we zijn.”

