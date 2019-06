Twee meloenen in Japan geveild voor recordbedrag van 41.000 euro jv

19 juni 2019

10u49

Het Japanse oogstseizoen is eind vorige maand in Sapporo ingezet met een recordveiling. Twee Yubari-meloenen gingen er van de hand voor maar liefst 41.000 euro. De gelukkige koper was een bedrijf dat voor het eerst mee bood. Het vorige record stond op ruim 26.000 euro.

De meloenen die in Yubari gekweekt worden, zijn gegeerd om hun sappige, oranjekleurige vlees en hun zoete smaak. Prijzen variëren doorgaans tussen 30 en 80 euro per stuk. Japanners geven ze vaak als geschenk aan elkaar.

Het was op 24 mei Pokka Sapporo Food & Beverage Ltd., een firma uit Tokio maar opgericht in Sapporo, die het hoogste bod deed op de veiling. Het bedrijf besloot mee te bieden om de tiende verjaardag van hun bruiswater met meloensmaak in de verf te zetten.

Landbouwproducten worden in Japan bij het begin van het oogstseizoen aan astronomische prijzen verkocht, meer als trofee dan voor de vruchten zelf. Zo wil de drankenhandelaar die met de Yubari-meloenen aan de haal ging ze eerst tentoonstellen op de luchthaven Nieuw-Chitose op het Japanse eiland Hokkaido en in het indrukwekkende stadion Sapporo Dome. Daarna zullen hun kleur en smaak gebruikt worden om nieuwe producten te ontwikkelen.