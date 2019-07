Twee maten gaan “rustig pintje drinken” op café, ze eindigen 1.600 kilometer verderop op Ibiza Sven Van Malderen

29 juli 2019

14u54

Bron: Grimsby Telegraph 109 Bizar Rustig wat pintjes drinken in de lokale Britse kroeg: meer waren Ross Tyson (21) en Callum Cook (22) niet van plan. Uiteindelijk zouden ze het vliegtuig nemen en op Ibiza 27 uur lang de bloemetjes gaan buiten zetten. Koffers pakken? Niet nodig. Hun paspoort, een heuptasje en de kleren die ze droegen volstonden ruimschoots.

“Mijn maat vroeg me via sms of ik wilde uitgaan in Cleethorpes. Voor de grap vroeg ik wat hij van Ibiza dacht, want ik had interessante reclame voor een zwembadfeestje zien passeren. We spraken af in café The King’s Head en voor we het goed en wel beseften, hadden we onze tickets al besteld. Onze vlucht zou om 6.45 uur ‘s morgens vertrekken.”

Na een korte powernap vlogen Tyson en Cook naar hun exotische bestemming. Ibiza Rocks viel enorm in de smaak, maar tijdens het feesten kreeg Ross telefoon van zijn moeder. Het schoot hem te binnen dat hij haar niet verwittigd had. En dat terwijl hij plechtig beloofd had om op haar huisdier te letten.

“Jij doet altijd je zin”

“Ik kan je niet bellen nu, want ik kan je waarschijnlijk toch niet verstaan”, sms’te hij. “Het komt er op neer dat Callum en ik besloten hebben om naar Ibiza te vliegen. We hebben gratis onderdak gekregen van mensen die ik hier ken. We hebben 68 pond (75 euro) betaald voor de vlucht heen en terug.”

Een antwoord waar zijn moeder niet mee gediend was. “Wablieft?? Wie is Callum? En wie ken je daar? Wanneer keer je terug? Jij doet altijd maar je zin.”

“Papa kent Callum”, probeerde Ross de scherven te lijmen. “Ik dacht het in eerste instantie rustig te houden, maar plots wilde ik toch iets impulsief doen.”

Snel teruggekeerd

Na het zwembadfeestje bleven de twee in discotheek Eden tot 5.30 uur. Daarna hadden ze zowaar nog een uur de tijd om langs de baai van San Antonio te paraderen. Na een uurtje slaap stonden Ross en Callum paraat voor de terugvlucht, die om 8 uur vertrok. In totaal hadden hun strapatsen op het feesteiland 27 uur geduurd.

De trip was voor Ross zo hard meegevallen dat hij een week later zelfs terugkeerde om er zijn 21ste verjaardag te vieren. “In deze periode van het jaar klop ik als loonwerker flink wat overuren. Een verzetje heb ik dus wel verdiend. Ik ben eerder ook al een paar keer naar Nieuw-Zeeland geweest. Je moet ervan profiteren wanneer je kan.”