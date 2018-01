Twee families houden zoontjes die verwisseld werden bij geboorte kv

00u06

Bron: The Guardian, Times of India, Manorama 2 Thinkstock Bizar Twee vrouwen bevielen in 2015 op dezelfde dag in het Mangaldoi-ziekenhuis in de Indiase staat Assam. Toen de baby’s slechts enkele dagen oud waren, kreeg een van de moeders echter het vermoeden dat het kind dat ze mee naar huis had genomen, niet het hare was. Maar nu de waarheid eindelijk aan het licht kwam, hebben beide koppels besloten om de zaken te laten zoals ze zijn.

Al binnen enkele dagen kregen beide stellen, een hindoekoppel en een moslimkoppel, in de gaten dat de uiterlijke kenmerken van hun kind niet aansloten bij die van henzelf. “Mijn vrouw zei: ‘deze baby heeft dezelfde ogen en dezelfde kenmerken als het Bodovolk,” herinnert Sahabuddin Ahmed, de vader van baby Junaid, zich. “Ze was er erg zeker van: dit kind is niet van ons, die kind hoort toe aan die familie.”

Het Bodovolk is een inheemse stam met een opvallende vorm van ogen die meer aansluit bij Tibetanen dan bij mensen van het Indiase subcontinent.

Het ziekenhuis beweerde dat Ahmeds vrouw gek was om te suggereren dat de instelling een fout had begaan, maar toen de man uiteindelijk inzicht kreeg in de gegevens, ontdekte hij dat een hindoevrouw van een inheemse stam enkele minuten na zijn vrouw eveneens bevallen was van een jongetje op dezelfde afdeling. De familienaam van de moeder was Boro, een alternatieve naam voor het Bodovolk.

Brief

Tot twee keer toe trok Ahmed naar het dorp waar het gezin woonde, maar elke keer keerde hij naar huis terug zonder hen aan te spreken. “Ik had gewoon het lef niet,” zegt hij. De derde keer liet hij uiteindelijk een brief achter: “Mijn vrouw denkt dat onze kinderen verwisseld werden. Als je hetzelfde gevoel hebt, contacteer ons dan.”

Anil en Sewali Boro waren verrast door de brief. Hun zoontje Ryan Chandra was net zes weken uit en zijn ogen, die merkelijk groter waren dan die van zijn ouders, bezorgden hen veel plezier. “Ik had geen vermoedens dat het mijn kind niet was,” zegt Anil Boro. “Dat kwam pas wanneer de leraar naar mijn huis kwam.”

Uitwisseling

Het stel zocht uiteindelijk contact met Ahmed en zijn vrouw Salma Parbin. Zodra hij ‘hun’ zoon zag, wist Boro echter meteen dat het eigenlijk om zijn kind ging. “Zodra ze de twee baby’s samen zetten, zag ik mijn zoon daar, ik zag de gelijkenis,” zegt hij. “Ik wist dat er een vergissing was van de kant van de dokter.”

Voor een uitwisseling van de kinderen waren Anil en Sewali Boro echter niet te vinden. Parbin had het daar moeilijk mee en was aanvankelijk niet bereid om uit de buurt van Ryan Chandra te blijven, maar ze groeide in de loop van de volgende maanden toch dichter naar haar zoontje Junaid toe.

DNA-onderzoek

Na vier maanden wees een DNA-test uit dat Junaid inderdaad niet haar zoontje was. De resultaten van de DNA-test van Ryan Chandra waren pas in november 2017 beschikbaar. “Het rapport stelde dat de baby inderdaad verwisseld was,” aldus Ahmed. Maar ondertussen wilde ook hij en zijn vrouw hun kind, ondertussen bijna drie jaar oud, niet meer opgeven. “Ze is erg aan hem gehecht,” zei hij, “en ik hou ook heel veel van hem.”

"We hebben de reacties van de baby's gezien toen we hen omwisselden. Ze wilden niet wijken van de moeder die hen had opgevoed. We zullen hen niet opnieuw omwisselen," zegt Salma Parbin.

Ahmed hoopt dat hij wel in het leven van Ryan Chandra mag blijven en dat hij eventueel zijn studies zal kunnen betalen. “Ik wilde alleen de waarheid weten,” zegt hij.

Voor de Boro’s was de hele procedure echter een nare ervaring. “Ik praat hier liever niet teveel over,” zegt Anil Boro. “Als je kind van jou is, dan wil je niet horen dat het van iemand anders is.”