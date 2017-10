Twee dagen voor hij jackpot van 24 miljoen zou mislopen, vindt man winnende lot ADN

Bron: New York Lottery, CNN 0 New York Lottery Bizar Het was bijna een jaar lang een groot mysterie: wie had op 25 mei 2016 de New York Lotto Jackpot gewonnen? Er was een winnaar, dat was duidelijk. Maar niemand kwam zich melden. Tot op 23 mei van dit jaar, 2 dagen (!) voor de vervaldag, de winnaar toch nog opdook. Het had geen haar gescheeld of de 68-jarige Jimmie Smith was 24 miljoen dollar misgelopen. De New York Lottery maakte het nieuws woensdag bekend.

En of de New York Lottery moeite deed om de winnaar van de miljoenenpot te vinden. In magazines, kranten, op sociale media en op tv werden oproepen gelanceerd om de gelukzak te vinden. "Wie heeft het ticket van de lottotrekking van 25 mei 2016 met de winnende nummers 05 - 12 - 13 - 22 - 25 - 35 gekocht in Tribeca in New York City? Zoek in je zakken, zoek in je handschoenkastje!"

Toen de gepensioneerde veiligheidsagent Jimmie Smith (68) op 23 mei zo'n oproep zag passeren in het avondjournaal, besloot hij zelf toch ook nog eens te zoeken naar zijn oude ticketjes. In een kast vond hij een oud shirt met een zak vol ongecontroleerde loten. "Ik vond een hele hoop tickets, ook het lot waar ze het op het nieuws over hadden", verklaart Jimmie aan de New York Lottery. "Ik stond een minuut vol verbazing te kijken. 'Zie ik nu wat ik denk dat ik zie?' Ik moest even met mijn hoofd uit het raam gaan hangen voor frisse lucht. Ik moest mezelf overtuigen dat het echt was."

Maar het was echt. En dus snelde Jimmie zich twee dagen voor hij zijn winst niet meer zou kunnen opeisen naar de loterij. Jimmie koopt al lotjes sinds 1960, maar is nooit gehaast om te checken of hij gewonnen heeft. "Ik denk altijd 'ik zal wel eens kijken als ik tijd heb'." Gelukkig deed hij dat nu nét op tijd en won hij 24.100.000 dollar. Hij gaat een 'goed gesprek' met zijn familie hebben om te bekijken wat er met de som gaat gebeuren.

Play #LOTTO, been to TriBeCa? Check your tickets to see if you’re a $24M winner! Your winnings expire on 5/25/17! https://t.co/jMAy3GYlmi pic.twitter.com/qtC0tJcS4c New York Lottery(@ newyorklottery) link