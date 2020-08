Twee Belgen belanden tijdens wedstrijd met luchtballon op huis in Italië HR

04 augustus 2020

08u13

Twee Belgen en een Italiaan zijn tijdens een wedstrijd met luchtballons geland op een huis in Italië. Niemand raakte gewond, maar het levert wel bizarre beelden op. De brandweer moest tussenbeide komen om de luchtballon van het huis te halen.

De drie ballonvaarders namen deel aan de Sagrantino Cup, een groot evenement waarbij honderden luchtballons tijdens twee weken durend evenement over de wijnvalleien van Umbrië vliegen. Ze waren omstreeks 6 uur s’ochtends opgestegen in het Parco Aqua Rossa in Perugia.

Blijkbaar liep het niet helemaal zoals gepland, want later werd de brandweer opgeroepen naar een huis in de gemeente Canarra (Perugia). Foto’s van de interventie tonen hoe de luchtballon na de landing bijna een volledig huis bedekte. Er kwam een ladderwagen aan te pas om het huis weer vrij te maken.