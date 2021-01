Twee Australische vissers redden naakte voortvluchtige uit moeras vol met krokodillen

Joiner en Faust waren krabbenvallen aan het uitzetten toen ze de kerel om hulp hoorden roepen in East Point in het noorden van Australië. De man klampte zich vast aan de takken van de mangrove waarin krokodillen zich schuilhouden. Hij smeekte de twee om water en zei dat hij daar al vier dagen hing. Hij overleefde op slakken. “We geloofden hem eerst niet”, zei Faust aan de BBC. “Maar we zagen dat hij er slecht aan toe was en besloten hem toch te helpen.”

Aan de twee vissers had hij gezegd dat hij op oudejaarsavond naar een concert was gegaan. Faust dacht daarom dat hij “een zwaar nachtje had gehad”. Maar volgens het Australische netwerk 9News had de veertiger zijn borgtocht voor een gewapende overval geschonden. De Australische politie bevestigde later dat de man enkele dagen eerder uit voorhechtenis was ontsnapt en voortvluchtig was.