TV-prediker vraagt giften voor aankoop vierde privéjet van 54 miljoen en sust gemoederen: hij zal oude wegschenken Joeri Vlemings

01 juni 2018

11u16

Bron: The Guardian, ABC 1 Bizar De vraag van de Amerikaanse tv-prediker Jesse Duplantis om geld te storten voor zijn nieuwe privéjet, viel niet bij iedereen in goede aarde. Maar Duplantis sust de gemoederen: hij belooft zijn oude vliegtuig weg te schenken. Weliswaar pas als hij het nieuwe toestel ter waarde van 54 miljoen dollar in zijn bezit heeft. Hij verduidelijkte dat hij ook de andere twee privéjets intussen zelf niet meer gebruikt.

De 'televangelist' uit New Orleans voelt zich misbegrepen. Hij haalde zich de woede van vele Amerikanen op de hals na zijn vraag om centjes te doneren voor de aankoop van zijn sinds 1994 inmiddels al vierde privéjet. Hij rechtvaardigde zijn ambitieuze doel onder meer met de boutade: "Als Jezus Christus vandaag fysiek op aarde zou zijn, zou hij ook niet op een ezel rondtrekken. Denk daar maar eens aan. Nee, hij zou de hele wereld rondvliegen in een vliegtuig".

Jesse Duplantis blijft bij zijn goddelijke argumenten voor de geplande aankoop van een Falcon 7X, waarvan de kostprijs een slordige 54 miljoen dollar (46 miljoen euro) bedraagt. Voor de camera van de ochtendshow Good Morning America herhaalde hij dat het hem niet om luxe te doen is maar enkel om zijn taak "het evangelie van de Heer Jezus te verkondigen".

Hij wilde ook de verwarring uit de wereld helpen als zou hij straks uit vier privéjets kunnen kiezen voor zijn trips. "Ik zei dat ik er drie heb gehad, maar ik bezit er nog maar één op dit moment", verkondigde hij aan de tv-kijkers. De twee andere doen inmiddels nog altijd dienst, maar dan in "andere parochies". Hij voegde eraan toe dat hij zijn oude jet, waarin hij intussen twaalf jaar rondvliegt, zou doneren vanaf het moment dat hij zijn nieuwe zou hebben.

In het filmpje waarin hij zijn miljoenen volgers - 106 miljoen gezinnen in de VS alleen al - om giften verzocht voor een Falcon 7X vertelde Duplantis al dat hij met het nieuwe vliegtuig een pak goedkoper de wereld kan rondreizen dan met zijn huidige jet, omdat de Falcon 7X een groter vliegbereik heeft. Dat betekent voor Duplantis dat hij minder bij derden moet gaan bijtanken. Kostenbesparend, want de prediker heeft - "en dat is een zegen van de Heer geweest" - ook nog eens zijn eigen kerosinestation.

Verwacht wordt dat Jesse Duplantis zijn 54 miljoen dollar met de vingers in de neus zal bijeenkrijgen. Ook zijn drie eerdere jets betaalde hij met donaties, net als zijn villa van 3 miljoen dollar.