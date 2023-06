Turkse kok (39) Salt Bae sluit na drie jaar restaurant in New York

Nusret Gökçe (39), de Turkse kok die met zijn iconische handbeweging een hit werd op het internet, sluit na amper drie jaar zijn hamburgerrestaurant Salt Bae Burger in de Amerikaanse stad New York. De voorbije jaren kreeg het slechte reviews. Zo noemde onder meer de nieuwssite ‘Gothamist’ de hamburgertent “het slechtste restaurant van New York City”.

In 2017 ging Gökçe viraal toen hij een video deelde op Instagram waarin hij op een wel heel speciale manier zout op een steak strooide. De Turk werd ontzettend populair en kreeg de bijnaam Salt Bae. Zijn gelijknamige hamburgerketen opende voor het eerst in 2019 in Dubai. Een jaar later stampte hij een tweede restaurant uit de grond in Manhattan, in New York City.

Gouden milkshakes

Het menu was bijzonder: van gratis ‘dameshamburgers’ met roze broodjes tot een gouden milkshake van 99 dollar (iets meer dan 90,65 euro) en een hamburger omhuld met goudfolie waar je 100 dollar (91,55 euro) voor neertelde. De hamburger exclusief voor vrouwen viel niet in goede aarde en werd bestempeld als seksistisch. “We wilden de dames complimenteren”, vertelde manager van het restaurant na alle kritiek aan ‘Eater’, een Amerikaanse nieuwssite over eten. De burger werd positief onthaald in Dubai, voegde hij eraan toe. “We dachten niet dat het seksistisch zou zijn.” Volgens een recensent van ‘Eater’ had het restaurant “alle charme van een vliegtuighangar”.

“Onbeleefd personeel en geen lekker eten”

De voorbije maanden kwam er kritiek op het gedrag van Nusret Gökçe en de bediening in zijn Salt Bae Burger-restaurant. Als je wilde dat hij aan je tafel op zijn bijzondere manier zout op je steak kwam strooien, was je 550 euro kwijt. En dat was geen aanrader, schreef een klant in december 2022 nog op sociale media. Zo zou hij geen oog hebben gehad voor de mensen die aan tafel zaten en bleef hij bellen met AirPods in zijn oren. “Het personeel was heel onbeleefd en het eten was zelfs niet lekker”, luidde de kritiek.

In april onderzocht de nieuwssite ‘Insider’ beweringen over discriminatie van voormalige werknemers in zijn restaurants. De redactie van de site sprak met negen voormalige personeelsleden die Gökçe ervan beschuldigden een tiran te zijn. De advocaat die het internetfenomeen en zijn bedrijven vertegenwoordigt, Christy Reuter, verklaarde toen dat de beschuldigingen herhalingen waren “van oude rechtszaken waarin de claims werden betwist en allang zijn opgelost.”

