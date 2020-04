Turkmenistan verbiedt het woord ‘coronavirus’ HR

01 april 2020

12u14

Bron: Reporters Without Borders 6 Bizar Het autocratische regime in Turkmenistan heeft zo zijn eigen manier om met de coronacrisis om te gaan. De overheid verbiedt het gebruik van het woord ‘coronavirus’. Voor mensen die erover praten of die betrapt worden met een mondmasker, dreigt een arrestatie.

De Centraal-Aziatische staat heeft officieel nog geen enkele besmetting met het coronavirus gerapporteerd. Opmerkelijk, want het land heeft een 888 kilometer lange grens met Iran, dat zwaar getroffen is met 44.000 besmettingen. In Iran vielen al bijna 3.000 doden en 3.703 mensen liggen in het ziekenhuis in kritieke toestand.

De voormalige Sovjetrepubliek Turkmenistan heeft media nu verboden het woord ‘coronavirus’ te gebruiken, meldt de internationale mediawaakhond Reporters Without Borders. Ook is het woord verwijderd uit folders over covid-19 die worden verspreid op scholen, in ziekenhuizen en bij bedrijven.



Turkmenen die beschermende maskers dragen, lopen het risico om te worden opgepakt door agenten in burger. In het openbaar praten over het virus kan ook leiden tot een arrestatie.

Persvrijheid

Op de World Press Freedom Index, waar de persvrijheid in landen over de hele wereld wordt bijgehouden, stond Turkmenistan vorig jaar helemaal onderaan, onder China en Noord-Korea. Sinds 2006 regeert leider Gurbanguly Berdimuhamedow met een ijzeren vuist.

