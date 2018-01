Turkmenistan laat alleen nog witte auto's toe en verplicht eigenaars zwarte te overspuiten FT

18u28

Bron: De Volkskrant 0 Thinkstock In Turkmenistan mogen sinds begin dit jaar enkel nog witte auto's de weg op. Wie met een donkerkleurige auto rijdt, moet hem overspuiten of inleveren. Bizar Pech voor wie met een donkerkleurige auto rijdt in Turkmenistan, want sinds dit jaar halen agenten alle niet-witte of niet-zilverkleurige wagens uit het verkeer. De eigenaar kan er wel opnieuw de weg mee op als hij z'n voertuig... laat overspuiten.

Dat melden Chronika Turkmenistan en Radio Azatlyk, twee mediabedrijven die zich veelal kritisch uitlaten over de Centraal-Aziatische dictatuur. Die wordt sinds 2007 geleid door president Gurbanguly Berdimuhamedov. Een man met best veel vreemde hersenspinsels. Op zijn commando werd de hoofdstad van het land, Asjchabad, al snel 'de witte stad'. Zo werden miljarden uitgegeven om de meeste gebouwen te bedekken met wit marmer en dat leverde zelfs een plaatsje op in het 'Guiness Book of Records'.

Wat de president nu precies met die kleur heeft, is echter niet duidelijk. Zijn fascinatie gaat trouwens zo ver dat hij zich sinds 2015 enkel laat vervoeren met witte limousines of op witte paarden. Prompt volgden ook 160 hoge functionarissen die hun gekleurde bolides aan de kant lieten staan en hun voertuig ruilden voor een maagdelijk wit exemplaar. Bewoners die hun auto nu wit moeten lakken, zijn trouwens wel meer bizarre regeltjes gewoon: zo was het al verboden met getinte ruiten rond te rijden en gepersonaliseerde nummerplaten en zijn ook coupés en sportwagens al een tijd verboden.

AP Aschgabat wordt ook wel de witte stad genoemd, omdat heel veel gebouwen er bedekt zijn met wit marmer. Op deze witte heuvel liet de president die zichzelf afbeelden, verguld in goud.