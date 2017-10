Tunesische minister van Volksgezondheid sterft bij marathon tegen kanker ESA

20u04

Bron: Belga 0 AFP Tunesische minister van Volksgezondheid Slim Chaker Bizar De Tunesische minister van Volksgezondheid Slim Chaker (56) is overleden aan een hartaanval bij een benefietmarathon ten voordele van de strijd tegen kanker, zo heeft zijn ministerie bekendgemaakt.

De bewindsman had 500 meter gelopen tijdens een marathon in Nabeul ten voordele van de bouw van een hospitaal voor kinderen met kanker. Daarna hield hij een toespraak. Toen hij in zijn auto stapte kreeg hij een hartaanval. Hij overleed in het militair ziekenhuis van Tunis waarheen hij was gebracht.



Sinds de "wende" in Tunesië in 2011 heeft Slim Chaker al meerdere ministerportefeuilles gehad.