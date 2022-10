Trumpfan gooit blik naar comédienne, maar haar geniale reactie gaat viraal

Dieven stelen 256 rollen toiletpa­pier en 15.000 papieren handdoek­jes in Duits treinstati­on

In een treinstation in de Duitse stad Lübeck, in de buurt van Hamburg, hebben dieven 256 rollen toiletpapier en 15.000 papieren handdoekjes gestolen. Er werd maandagochtend vroeg ingebroken in de container waar de voorraad was opgeslagen, meldt de politie dinsdag.

