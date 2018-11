Trump redt kalkoenen ‘Peas’ en ‘Carrots’ van Thanksgiving-feestdis SPS

20 november 2018

21u59

Bron: Belga 1 Bizar De Amerikaanse president Donald Trump heeft gratie verleend aan twee Thanksgiving-kalkoenen. ‘Peas’ en ‘Carrots’ zullen geen deel uitmaken van de feestdis van een Amerikaanse familie, maar mogen hun dagen doorbrengen tussen soortgenoten op de campus van een universiteit in de staat Virginia. "De dieren hebben zeer veel geluk", zei Trump in de rozentuin van het Witte Huis.

"Ik heb nog nooit zo'n mooie kalkoen gezien", zei Trump over ‘Peas’. De traditie dat de president aan de vooravond van Thanksgiving gratie verleent aan een kalkoen bestaat al jaren. President Abraham Lincoln (1861-1865) zou naar verluidt op verzoek van zijn zoon voor de eerste keer een kalkoen gratie hebben verleend. Onder het presidentschap van George Bush senior werd het in 1989 een ritueel.

Voor de ceremonie dinsdag waren de dieren ondergebracht in het Willard Hotel, een vijfsterrenhotel in de buurt van het Witte Huis. ‘Peas’ en ‘Carrots’ wegen allebei rond de 20 kilogram en zouden volgens het Witte Huis graag naar Elvis Presley en de countryzanger Brad Paisley luisteren.

Het Witte Huis liet de Amerikanen online stemmen over het lot van de twee vogels. Dat was volgens Trump maar een grapje, want hij besliste dat de twee dieren sowieso konden blijven leven.