Trump in onderbroek duikt overal op in onze hoofdstad: 'Brussels is great' rvl

02 juli 2018

16u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bizar Een opmerkelijk beeld in Brussel vanochtend. Op verschillende plaatsen in de hoofdstad zijn stickers aangebracht van een beeltenis van de Amerikaanse president Donald Trump in een tricolere onderbroek, met daarbij de tekst 'Brussels is great' en '#nohellhole'.

Wie er achter de actie zit, is voorlopig onbekend. Wel is duidelijk dat de initiatiefnemers hun inspiratie bij de 'Brussels is a hellhole'-quote van Trump gehaald hebben. Tijdens de presidentscampagne van 2016 noemde Trump onze hoofdstad toen zo.

Vermoedelijk houdt de stickeractie verband met de komst van Trump naar Brussel. Volgende week 11 en 12 juli is de Amerikaanse president in ons land om de NAVO-top bij te wonen. Tegen zijn komst wordt komende zaterdag (7 juli) overigens al geprotesteerd door het platform 'Trump not welcome', dat meer dan 40 organisaties bundelt.