Trouwers afwezig op eigen huwelijksfeest om corona-verspreiding te voorkomen mvdb

06 februari 2020

21u28

Bron: China Press 0 Bizar Een koppel uit Singapore heeft een drastische maatregel genomen om de mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ze ontbraken zondag op hun eigen trouwfeest.

Volgens China Press, een Maleisische krant die in het Mandarijn verschijnt, bezocht het toen nog aanstaande echtpaar Yu vorige maand een dorp in de Chinese provincie Hubei, waarvan miljoenenstad Wuhan de hoofdstad is. De regio geldt als het epicentrum van de coronavirusuitbraak.



De bruid in spe bezocht ginds haar moeder. De twee vlogen op 30 januari naar Singapore terug. Ze voelden zich niet koortsig, maar legden zichzelf een zelfgekozen quarantaine van veertien dagen op om het risico op verspreiding in te dijken. Hun huwelijksfeest in de feestzaal van het Hotel M nog afblazen, bleek haast onbegonnen werk. De gasten kwamen zondag zoals voorzien, maar moesten het zonder de eregasten stellen. Toch was het kersverse gehuwd koppel er enigszins bij. Ze spraken via livestream de aanwezigen toe, wat op een reuzenscherm in de zaal werd vertoond. Het echtpaar zat in een hotelkamer op een hogere verdieping. De bruid droeg voor de gelegenheid haar huwelijksjurk. Ook de ouders van de bruidegom zaten op de kamer.



Voor de rest verliep het feest zoals een gewone trouwpartij. Een ceremoniemeester leidde de toespraken van vrienden in en hief het glas ter ere van de trouwers. De bruidegom blikte volgens China Press gezien de omstandigheden toch tevreden terug.