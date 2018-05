Trouwe hond neemt afscheid van overleden baasje tijdens begrafenis TTR

14 mei 2018

13u39

Een ontroerende foto die werd genomen tijdens de begrafenis van een Canadese man uit Abbotsford bewijst hoe sterk de band tussen mens en dier kan zijn. Andy Baelieu kwam door een hartaanval plots om het leven. Op de dag van de begrafenis kwamen zijn vrienden en familie samen om afscheid te nemen. Daarbij mocht één iemand niet ontbreken: de trouwe viervoeter Sadie.

Andy dacht dat hij gewoon wat pijn had in zijn schouder, maar dat bleek een hartaanval te zijn. Zijn vrouw Julia belde de hulpdiensten, die onmiddellijk ter plekke kwamen. Terwijl de artsen Andy reanimeerden, weigerde Sadie de zijde van haar baasje te verlaten. De dokters probeerden het leven van Andy te redden, maar tevergeefs. "Toen hij niet meer bewoog, duwde onze hond met haar pootje tegen Andy", getuigt Julia.

De plotse dood van Andy had een enorme impact op de hond. “Na zijn dood was ze echt depressief. Ze weigerde te eten en wachtte voortdurend tot haar baasje zou thuiskomen”, vertelt Julia. Een week na de dood van Andy wilde Sadie nog altijd niet eten, daardoor verloor ze maar liefst 4,5 kilogram op amper een week tijd. Julia maakte zich grote zorgen over haar dierbare huisdier.

Afscheid

Sadie is voor Julia meer dan gewoon een huisdier. “Ze is niet zomaar een hond, ze is familie”, klinkt het. Nadat ze met de begrafenisondernemer had overlegd, nam Julia op de dag van de begrafenis haar hond gewoon mee. Ook dieren hebben immers het recht om afscheid te nemen, vindt ze. Zo hoopte ze dat de verdrietige Sadie zich opnieuw beter zou voelen.

“Ik tilde haar op en liet haar in de kist kijken. Het leek alsof ze schrok. Daarna bleef ze samen met mij bij de kist staan. Ze zag er terug ontspannen uit”, zegt Julia. Het ontroerende tafereel werd op beeld vastgelegd. “Iedereen in de zaal zag hoe verdrietig de hond was", vertelt een aanwezige.

Na de begrafenis keerde Julia met haar hond huiswaarts. Volgens de Canadese vrouw was de rust teruggekeerd. Toen ze thuiskwamen, liep het dier onmiddellijk naar haar eetbak. Het was de eerste maaltijd sinds haar baasje was overleden. "Haar opnieuw zien eten, is echt een troost voor me", besluit Julia.