TripAdvisor betrouwbaar? Beste restaurant van Londen blijkt gammel tuinhuis te zijn TK

11u08

Bron: Vice, Daily Mail 6 Twitter/Vice Magazine Oobah Butler Bizar Op zoek naar een leuk restaurantje voor een avondje uit? Dan beland je algauw op TripAdvisor. Want al die reviews moeten wel een goede indicatie van de kwaliteit zijn, nietwaar? Niet dus, want grapjas Oobah Butler kon deze week bewijzen dat je de site gemakkelijk kan bedriegen.

Butler, een journalist die onder meer voor Vice Magazine schrijft, is momenteel een van dé gespreksonderwerpen van Londen. Hij wist immers zijn 'restaurant' The Shed op de eerste plaats van Londens beste eetgelegenheden te krijgen, en dat terwijl het letterlijk om zijn achtertuin gaat.

Het bleek verbazend gemakkelijk om een onbestaand restaurant zoveel punten te geven. Zelf heeft Butler een verleden als ghostwriter en schreef vaak fake reviews voor resto's om zo hun ranking op TripAdvisor te verbeteren. Hij kreeg tien pond per post. Dat gaf hem het idee om als grapje/experiment te proberen zijn eigen etablissement befaamd te maken.

Beste geheim van Londen

Oobah ontwierp een website voor 'The Shed at Dulwich', die er erg professioneel uitziet. "Alles wat je mag weten over het beste geheim van Londen", klinkt het voortvarend. De site bevat ook heel wat foto's van prachtig en heerlijk uitziende maaltijden, die Butler vaak met wat knutselmateriaal, - waaronder bleekmiddel, verf en piepschuim - in elkaar bokste.

TripAdvisor Een van de gerechten op de website.

Hij kocht ook een goedkope gsm om het restaurant een telefoonnummer te geven en besloot om geen adres te specifiëren. Klanten werden zogezegd enkel op afspraak toegelaten. Daarna begon de man zelf lovende reviews te schrijven in naam van onbestaande klanten, en spoorde zijn vrienden aan om hetzelfde te doen. Zo wist hij de filters van Tripadvisor te omzeilen, en in november werd The Shed zo tot het beste restaurant van Londen gekatapulteerd.

"De pagina kreeg toen tot 90.000 bezoekers per dag", aldus Butler in een artikel voor Vice. "De telefoon stopte niet met rinkelen. Ik werd voortdurend gebeld door mensen die wilden boeken en leveranciers die me staaltjes wilden opsturen. Maar ik scheepte iedereen af door te zeggen dat het restaurant zes maanden vooruitgeboekt was." Op een bepaald moment kregen ze zelfs een vermelding van een vooraanstaande criticus, die vond dat The Shed er heel veelbelovend uitzag.

TripAdvisor

Geen probleem

TripAdvisor, die de pagina intussen verwijderd heeft, krijgt heel wat kritiek rond de stunt van Butler. Dat het niet zo makkelijk zou mogen zijn om een fake restaurant aan te maken, klinkt het. Maar zelf ziet het bedrijf niet echt een probleem. "De enige mensen die een valse account aanmaken, zijn journalisten die ons erin willen luizen. In het echte leven hebben mensen daar geen reden toe, dus dit is niet echt een realistisch voorbeeld", meldde de woordvoerster droog.

"De meeste fraudeurs willen enkel hun ranking verbeteren met valse reviews, dus zetten we daar op in. Onze contentspecialisten proberen die eruit te vissen, en daarbij baseren we ons op de 'normale' reviews voor de zaak in kwestie. Maar als álle reviews van een restaurant fake zijn, dan wordt het heel wat moeilijker om de normale reacties te ontwaren."