Trending: Russische journalisten slaags tijdens debat over Stalin

01 februari 2018

15u37

Bron: KameraOne 0

In Rusland is een debat over WOII en de nalatenschap van dictator Jozef Stalin uitgedraaid op een gevecht. Journalisten Nikolai Svanidze (60) en Maxim Shevchenko (51) raakten eergisteren live in een radiostudio slaags nadat Shevchenko zijn tegenstander ervan beschuldigde "op de graven te spuwen van soldaten die sneuvelden bij Moskou". Svanidze pikte dat niet. "Je bent een rotzak om te zeggen dat ik spuw op hun graven. Ik zou je een mep verkopen als je dichter zou zitten", zei hij. Shevchenko antwoordde dat hij dat dan maar moest proberen. En dat deed hij. Er vielen rake klappen, waarna medewerkers van het radiostation de kemphanen uit elkaar haalden en de uitzending werd stopgezet.