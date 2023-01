"Trek je topje uit, schat!" Gevangenen krijgen uitzicht op luxueus dakzwembad en roepen naar zonnende vrouwen

Virale beelden tonen hoe gedetineerden joelen naar vrouwen die in bikini genieten van de zon in Miami, in de Amerikaanse staat Florida. De dames liggen aan een luxueus dakzwembad van een appartementsblok dat recent werd opgericht vlak voor de gevangenis. Op de beelden is te horen hoe enkele mannen naar de vrouwen roepen dat ze hun bikinitopje moeten uittrekken.