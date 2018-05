Trein vertrekt 25 seconden te vroeg, Japanse spoorwegmaatschappij verontschuldigt zich voor "onvergeeflijke fout" TTR

Stiptheid is in Japan ontzettend belangrijk. Een spoorwegmaatschappij verontschuldigde zich officieel bij de reizigers nadat een trein 25 seconden te vroeg vertrok. "Een onvergeeflijke fout", aldus het bedrijf. Momenteel wordt er naar een oplossing gezocht om een gelijkaardige situatie in de toekomst te verhinderen.

7 uur en exact 12 minuten. Dat is het tijdstip waarop de bewuste trein in het station Notogawa moest vertrekken. De machinist dacht dat de trein om 7 uur en 11 minuten moest vertrekken. De man zag geen reizigers meer op het perron, dus besliste hij de deuren te sluiten en te vertrekken. Daardoor vertrok de trein 25 seconden te vroeg uit het Japanse station.

Enkele reizigers die net op het perron kwamen aangelopen, dienden een klacht in. Ze misten hun aansluiting, waardoor ze zes minuten moesten wachten op een volgende trein. Sommigen kwamen daardoor te laat op school of op het werk. Iets wat in Japan niet zomaar door de vingers wordt gezien.

"Het grote ongemak dat we hebben veroorzaakt is echt onvergeeflijk", zegt de spoorwegmaatschappij in een persbericht. "We gaan nu ons gedrag evalueren om te voorkomen dat zoiets opnieuw zou gebeuren."