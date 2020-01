Trein door vandalen langs één zijde volledig zilver gespoten Sander van Mersbergen HR

12 januari 2020

16u34 0 Bizar Vandalen hebben in Nederland een trein bijna volledig zilverkleurig gespoten. Eén zijde van de trein werd wellicht ‘s nachts over een lengte van tientallen meters en acht treinstellen bespoten, van boven tot onder. Ook de ramen en deuren zijn helemaal zilver.

De trein werd gisterochtend zo aangetroffen in Wormerveer, dat tussen de stations van Zaandam en Alkmaar in ligt, enkele tientallen kilometers boven Amsterdam. De graffitispuiters kwamen vermoedelijk bij de trein door een hek te forceren. Bij dat hek lagen twee kartonnen dozen, twee handschoenen en 15 lege spuitbussen met zilverkleurige verf.

De Nederlandse Spoorwegen lieten de trein inmiddels overbrengen naar een rangeerterrein, zegt een woordvoerder. Daar laten ze de trein weer schoonmaken. De politie is gecontacteerd over de feiten.

In het station Utrecht Centraal werd dinsdag ook al een trein gefotografeerd die voor een groot deel onder de verf zat. Het zou gaan om de intercity naar Den Haag. Een intercity met daarop exact dezelfde graffiti-patroon werd gisterenavond vastgelegd in Enschede. Onbekend is of het om dezelfde trein gaat, of dat er twee treinen met dezelfde beschildering door Nederland rijden.

Zo te zien heeft de Intercity naar Den Haag Centraal een nieuw design gekregen 😳 pic.twitter.com/DQsVn4Bdsh Max(@ ramblingsofmax) link

Deze volledig bekladde trein stond gisteravond laat in #Enschede. Vandaag dook er een volledig zilver gespoten trein op in Wormerveer. Is er iemand die meer weet?? RT is fijn! #dtv #ns #intercity #treinen @NS_online @ProRail pic.twitter.com/iPjfA7xr9Q Joost Dijkgraaf(@ JoostDijkgraaf) link

Bekijk ook: Luchtbeelden tonen prachtig kunstwerk