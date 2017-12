Transgender man krijgt gezonde baby, vijf jaar na eerste kind als vrouw Eerste persoon ter wereld die als vrouw én als man een kind baarde LB



Bron: The Independent 0 YouTube / My Trans Pregnancy Kaci Sullivan was volop in transitie van vrouw naar man maar staakte de hormoonbehandeling en werd op natuurlijke wijze zwanger. Bizar Vijf jaar geleden leefde Kaci Sullivan nog als vrouw en kreeg hij zijn eerste kind. De 30-jarige transgender man uit de Amerikaanse staat Wisconsin kreeg intussen via een keizersnede een gezonde baby. Daarmee is hij de eerste persoon ter wereld die als vrouw en als man een kind kreeg.

Sullivan heeft een kind van vijf, Grayson, met zijn ex-man. Grayson werd geboren toen Sullivan nog als vrouw door het leven ging, dus voor de transitie tot man. Na zeven dagen arbeid kreeg Kaci een keizersnede waarmee Phoenix - een gezonde baby van 4 kilo - het levenslicht zag. Phoenix werd verwekt met Sullivans partner Steven, nadat Sullivan zijn behandeling met mannelijke hormonen had gestaakt.

Genderneutrale opvoeding

Vier jaar geleden begon Sullivan, een student, aan zijn transitie van vrouw naar man. Het koppel heeft besloten het geslacht van Phoenix niet bekend te maken. Ze willen het kind immers genderneutraal opvoeden tot het zelf kan beslissen over zijn/haar seksualiteit.

Sullivans zwangerschap wekte veel opzien en hij werd online ook beschimpt. Toch wil hij het stigma van transouderschap doorbreken.

"Het moment dat de baby er uit kwam en ik geschreeuw hoorde, was onbeschrijfelijk", stelt Sullivan. "Het is ongelooflijk dat ik dit kleine mensje heb gemaakt. Na 26 weken ochtendmisselijkheid en zeven dagen arbeid was het een prachtig moment. We zijn blij en dankbaar en genieten van onze tijd samen als gezin".

Ik zie zwangerschap niet als iets inherent vrouwelijk. Omdat ik niet geloof in genderrollen, zorgde de zwangerschap er ook niet voor dat ik me minder mannelijk voelde Kaci Sullivan

Sullivan weigert omgang met mensen die geschokt zijn door de idee van zijn 'bevalling'. "Dergelijke mensen zouden onze veilige plek opzoeken en die schenden met hun meningen, maar het zijn eikels aan wie ik geen tijd en energie wil verspillen. Ik zie zwangerschap niet als iets inherent vrouwelijk. Omdat ik niet geloof in genderrollen, zorgde de zwangerschap er ook niet voor dat ik me minder mannelijk voelde".

YouTube / My Trans Pregnancy Sullivan en baby Phoenix, wiens geslacht Sullivan en zijn partner niet willen onthullen.

Sullivan getuigt dat hij al zijn hele leven met zijn identiteit worstelde en dat hij daar al sinds zijn vierde mee werd gepest. Toen hij zwanger was van zijn eerste kind - nog als vrouw dus - hoopte hij dat die ervaring ervoor zou zorgen dat hij zich vrouwelijker zou voelen, maar dat gebeurde niet.

"Negen maanden lang bad ik dat ik een connectie zou voelen met het vrouw-zijn, dat ik me zou identificeren met wat er in mijn lichaam gebeurde, maar dat lukte niet. Ik was radeloos, ik wilde sterven. Ik belandde in een somberte waar ik geen baby in wilde meesleuren. Maar van zodra ze hem in mijn armen legden, was ik in de wolken. Ik hield meteen van hem zoals ik nooit eerder van iemand had gehouden".

Drie maanden na de geboorte van Grayson, kwam Sullivan als transgender naar buiten. "Daarmee viel een enorme last van mijn schouders".

Natuurlijk zwanger

Zijn huwelijk liep op de klippen, hij verloor zijn baan en heel wat van zijn vrienden. Maar toch was het hem dat allemaal waard. Drie jaar geleden ontmoette Sullivan zijn huidige partner. Vorig jaar besloten ze samen een kind te krijgen. Sullivan staakte zijn hormoonbehandeling en raakte zes maanden later op natuurlijke wijze zwanger en had een gezonde zwangerschap. De baby krijgt nu moedermelk van donormoeders.

Om andere transgender ouders een hart onder de riem te steken, beschreef Sullivan zijn avontuur met een reeks posts op Facebook en het YouTubekanaal My Trans Pregnancy.

"Naarmate mijn buik dikker werd, was ik bang dat de mensen naar me zouden staren. Ik had veel angsten, maar het belangrijkste is dat ik de boodschap kan geven dat zwangerschap niet geslachtsgebonden is", besluit Sullivan.