Toyota van Danielle wordt gejat. Ze gaat zelf op onderzoek uit en filmt live hoe ze wagen terugsteelt Sven Van Malderen

17 juli 2019

22u17

Bron: Autoblog.com/Insider 6 Bizar Brute pech voor Danielle Reno: toen ze haar dochter wilde ophalen aan een benzinestation in Kansas City werd haar wagen gejat. Maar de dief zou niet zomaar ontkomen. Na een klopjacht van 48 uur kwam de vrouw de dader op het spoor en... stal ze haar Toyota 4Runner gewoon terug. Als toemaatje bracht de moedige dame live verslag uit van haar avontuur, waardoor ze nu viraal gegaan is.

Nee, natuurlijk was het niet slim om snel even uit te stappen terwijl de motor nog draaide. Een dievegge wist van dat korte moment gebruik te maken om er met de auto vandoor te gaan. In een klap was Reno ook haar handtas, gsm, portefeuille en betaalkaarten kwijt.

De vrouw meldde de diefstal bij de politie, maar zelf wilde ze niet bij de pakken blijven zitten. “Ik schakelde de hulp van mijn zus in, samen hebben we haar 48 uur lang op de huid gezeten.”

Door een van haar geblokkeerde betaalkaarten weer actief te laten worden, kon Reno haarfijn volgen waar de dievegge geld uitgaf. Ook de gps-functie van haar gsm leverde een schat aan informatie op.

“Dacht dat ik hartaanval zou krijgen”

“We wisten dat ze tussenstops gemaakt had bij onder meer Taco Bell en Walmart. Door hun bewakingsbeelden te bekijken, wist ik nu hoe de dievegge eruitzag”, aldus Reno. “Twee dagen na de feiten lachte het geluk me toe. Ze ging tanken bij QuikTrip en de werknemers hadden daar opgevangen dat ze met haar gezelschap zou gaan dineren bij Applebee’s.”

Reno ging meteen postvatten in het restaurant. “Ik had nog maar net mijn glas water gekregen toen ik haar zag binnenstappen. Ik dacht dat ik een hartaanval zou krijgen”, vertelde de vrouw voor de camera.

Reno glipte vervolgens naar buiten en slaagde er met de reservesleutel in om haar eigen wagen terug te stelen. Vanaf dat moment begon ze zichzelf ook te filmen.

“Mijn auto heeft herpes”

“Ik wil jullie tonen wat ik net gevonden heb”, vertelt de dame in euforie. “Mijn hart gaat nogal tekeer, maar al dat gestalk heeft dus geloond. Ik heb niet alleen mijn auto terug, nu heb ik ook haar bier en sigaretten. En een of andere pijp om drugs mee te roken blijkbaar. Nu ga ik nog anderhalve kilometer rijden en dan stop ik om de politie te bellen. We hebben haar gevonden, nu moeten we haar nog in de gevangenis krijgen.”

Zo gezegd, zo gedaan: Reno keerde even later terug om de arrestatie van de dievegge live te filmen. “Ze heeft mijn schoenen, mijn portefeuille en mijn sleutels in haar handen. Kijk naar die vlekken op haar benen, van de meth waarschijnlijk. Mijn auto moet nu wel herpes hebben.”

De Toyota bevond zich inderdaad in een erbarmelijke staat. De achterbank lag vol rotzooi, de stank was ondraaglijk (volgens de politie had ze er waarschijnlijk in geplast; nvdr) en de koffer ging niet meer open. “Daar ga ik dus niet meer mee rijden. Gelukkig ben ik verzekerd en mocht ik van de agenten het bier houden”, besluit Reno met een knipoog.