Touwtrekken voor kaalhoofden: dit doen ze in de Japanse 'kale mannen-club' Arne Adriaenssens

16 september 2018

13u06

Bron: Unilad 4 Bizar Kaal worden is niet het einde van de wereld! Dat bewijzen ze in de Japanse 'kale mannen-club'. Tijdens hun jaarlijkse competitie gaan deze haarloze vrienden in competitie in enkele bizarre sporten zoals touwtrekken met niets dan je blinkende hoofd.

Kaal worden, haast niemand vindt het echt leuk. Wie afscheid moet nemen van zijn weelderige haardos ziet daar meestal maar weinig voordelen in. Daar wilden ze in de Japanse stad Tsuruta verandering in brengen door een ‘kale mannen-club’ op te richten.

Het groepje haarloze mannen komt al sinds 1989 samen en telt ondertussen 65 blinkende hoofden vanuit alle hoeken van Japan. Eén keer per jaar organiseert de bende een ‘olympische spelen’ voor kale mensen. En daarvoor bedachten ze enkele heel inventieve spelletjes.

Van wie is dit hoofd?

Het belangrijkste evenement is het toernooi ‘touwtrekken met je kale hoofd’. Twee mannen nemen het tegen elkaar op met elk een zuignap op hun schedel gekleefd. Die hangen aan elkaar vast met een koord met in het midden een vlag. Het opzet is simpel: wie de vlag het eerst naar zijn kant kan trekken met zijn hoofd, wint. Als de zuignap van je hoofd loskomt, verlies je automatisch.

Wie niet zo fysiek is ingesteld en liever zijn intellectuele kracht toont, kan deelnemen aan de competitie ‘van wie is dit hoofd?’. Eén van de clubleden stopt de bovenkant van zijn hoofd door een gat in de muur waarna de andere aanwezigen mogen raden van wie die haarloze kruin is. Plezier verzekerd voor zowel de kale als behaarde meerwaardezoeker.

Wereldcompetitie

Het kale opperhoofd van de bende is Teijiro Sugo. Hij hoopt zijn kale competitie op wereldschaal te kunnen organiseren. Zo kunnen kale mannen in alle continenten zich verenigen en samen genieten van hun haarloze bestaan.