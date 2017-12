Tortelduifjes ontdekken dat ze 20 jaar geleden al een koppel vormden kv

De Britse Heidi en Ed Savitt gaven elkaar voorbije zomer het jawoord. Ze leerden elkaar in 2011 kennen aan de universiteit van Newcastle en waren sindsdien onafscheidelijk. Pas jaren later ontdekten de tortelduifjes dat ze 20 jaar geleden al eens halsoverkop op elkaar verliefd werden.

Toen Heidi en Ed vier jaar samen waren, gingen ze samen met hun moeders uit eten in Londen. Heidi’s moeder Kay Parker vertelde tijdens het etentje dat haar dochter op haar zesde al eens een vakantieliefje had gehad met de naam Ed. Iedereen was verrast door het bizarre toeval, maar niemand dacht er verder over na.

Twee weken later kwam Kay op zolder echter een foto tegen van haar dochter met haar vakantieliefje tijdens hun verblijf in Turkije in juli 1997. De vrouw herkende het tweede kind op de foto meteen: het bleek Heidi’s huidige vriend Ed te zijn. “Ik schreeuwde. Het was gewoon onwezenlijk,” zegt Kay. “Natuurlijk stuurde ik het naar Fiona (Savitt, moeder van Ed, red.). En toen kwamen er nog meer foto’s naar boven.”

rv Ed en Heidi leerden elkaar kennen tijdens een vakantie naar Turkije in 1997.

“Toen mijn mama de eerste foto van ons vond, stuurde ze die naar me en ik was stomverbaasd. Ik moest er zelfs van gaan liggen!” vertelt Heidi aan The Independent. “Eds familie heeft toen hun fotoalbum van dezelfde vakantie bovengehaald en vond nog een vijftal andere foto’s van ons samen en van onze broers en zussen. Het was ongelooflijk!”

Heidi en Ed waren tijdens die zomer in 1997 onafscheidelijk en hielden bijna de hele tijd elkaars hand vast. Na die vakantie gingen ze elk hun eigen weg en vergaten ze elkaar.

rv Ed en Heidi in 1997.

Maar ook aan universiteit vormden ze van meet af aan een erg hecht koppel. “Vanaf het ogenblik dat we een stel vormden waren we onafscheidelijk en we wisten dat we voor altijd zouden samenblijven,” zegt Heidi. In augustus 2017 maakten ze dat officieel tijdens een sprookjeshuwelijk in een Brits landhuis.

Zonder de ontdekking van de familiefoto’s hadden ze misschien nooit geweten dat ze ooit al een stelletje vormden. “We waren vier jaar samen toen we het ontdekten. Het is zo gek om te denken dat we het misschien nooit hadden kunnen weten,” zegt Heidi. “Mensen zeggen ons altijd maar dat dit het lot is en dat het net zoals een film is.”