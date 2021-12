Topman die 900 mensen ontsloeg via videocall zegt sorry

Bizar Nieuw-Zeelandse politica rijdt een uur voor bevalling met de fiets naar het ziekenhuis: “Mijn weeën waren niet zo erg”

De Nieuw-Zeelandse politica Julie Anne Genter (41), lid van de Green Party en minister van Transport, is een uur voor de bevalling van haar tweede kindje met de fiets naar het ziekenhuis gereden. Ook voor de geboorte van haar eerste kind legde de minister drie jaar geleden een afstand van een kilometer af tussen haar woning en het ziekenhuis in Auckland. “Ik was echt niet van plan om naar het ziekenhuis te fietsen, maar uiteindelijk is het toch gebeurd”, aldus Genter.

28 november