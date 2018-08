Tomasz ziet er twaalf uit maar is 25: "Ik haat het kind dat ik in de spiegel zie" mvdb

22 augustus 2018

07u41

Bron: TVN 0 Bizar De Pool Tomasz Nadolski ziet er twaalf uit, maar is eigenlijk 25 jaar oud. Hij lijdt aan de zeldzame ziekte van Fabry, een erfelijke aandoening die hem ondraaglijke pijnen bezorgt, hem tot 20 uur per dag aan een infuus houdt én zijn fysieke ontwikkeling tegenhoudt.

De gezondheidsproblemen begonnen toen Tomasz zeven jaar oud was. Hij moest na elke maaltijd overgeven en klaagde over aanhoudende pijnen aan de maag, handen en voeten. Het kind verloor veel gewicht en had amper nog krachten. Tomasz kon zelfs geen eten vasthouden. Een precieze diagnose was een werk van lange adem. Sommige artsen dachten zelfs dat Tomasz zijn kwalen inbeeldde. Tomasz had al de volwassen leeftijd bereikt toen de ziekte werd gediagnosticeerd.De progressieve afwijking had toen al onherstelbare schade aangericht. Het maakte zijn leven niet bepaald makkelijker.

200.000 euro per jaar

De twintiger uit Wroclaw, de vierdegrootste stad van Polen, zit gevangen in het lichaam van een jonge tiener, maar da's nog bijzaak in vergelijking met wat hij allemaal dagelijks moet doorstaan. Door zijn ziekte is hij niet in staat gewoon voedsel te eten. De man kan amper drinken en moet tot twintig uur per dag aan een ziekenhuisinfuus met sondevoeding. Hij slikt veel pijnstillers om de hevige pijnen overdag en 's nachts enigszins de baas te kunnnen. De behandeling van de ziekte is peperduur, tot 200.000 euro per jaar. Zijn familie kan dit niet bekostigen, Tomasz neemt daarom vrijwillig deel aan proeven van de pharmaceutische producent. Hij reist voortdurend door Polen om verschillende specialisten te consulteren.

"Ik ben 25 jaar en wil er uitzien als een man van mijn leeftijd. Ik haat het kind dat ik in de spiegel zie omdat ik het niet ben", verklaarde Tomasz aan een Pools tv-programma. Mensen twijfelen soms aan zijn echte leeftijd en blijven argwanend, zelfs wanneer hij hen zijn identiteitsdocumenten laat zien. De plannen om ooit een gezin te stichten heeft Tomasz laten varen. Zijn jongere broer blijkt eveneens aan de ziekte van Fabry te lijden. Bij hem werd de diagnose al gesteld op zijn twaalfde, wat de behandeling vergemakkelijkt. Tomasz en zijn familie zijn met een crowdfundingspagina gestart waar geld kan gedoneerd om hun leven financieel wat draaglijker te maken.