Toiletgebruikers gewaarschuwd

na vondst van piranha in Brits riool David van der Heeden & TTR

30 maart 2018

17u40

Bron: AD.nl 5 Bizar Een Britse medewerker van South Water, een waterbedrijf in Chichester, West Sussex, schrok behoorlijk toen hij een bijzondere vondst deed tijdens een routinecontrole in het riool. Deze keer vond hij geen dode goudvis, maar wel een piranha. Het vleesetende dier, dat voorkomt in de rivieren van Zuid-Amerika, was al dood toen de Brit de vis aantrof. Dat betekende niet dat de man daarom minder bang was. Dat schrijft The Telegraph.

Op dit moment is het nog onduidelijk of de piranha al dood was op het moment dat hij werd doorgespoeld of dat de eigenaar het dier beu was en daarom levend in het toilet gooide. De kans dat het dier, dat afhankelijk van de soort zo’n 5 tot 20 centimeter wordt, het in het riool overleeft is echter klein.

Klanten hoeven volgens het Britse waterbedrijf daarom niet bang te zijn dat ze tijdens hun toiletbezoek gebeten zullen worden. "We geloven niet dat er uiteindelijk hele scholen piranha’s door het riool zwemmen", zegt Nicola Chrichton van het waterbedrijf. "Dat is echt heel onwaarschijnlijk."

Andere mysteries

Wat zich in de riolen bevindt, is al jaren stof voor verzinsels. Zo zouden er in de afvoerkanalen van New York alligators schuilen. De New York Times publiceerde er in 1935 een artikel over en sindsdien duikt de urban legend regelmatig op. Van de dieren is geen enkel spoor.

Groot-Brittannië zelf kent ook mythes over rioolbewoners. Rond 1800 circuleerde het verhaal dat er in Londen zwarte varkens in het riool zouden wonen, nadat een zwangere zeug in een afvoer viel en in de buizen verdwaald raakte. In 1989 doken de inmiddels monsterlijke varkens weer op in de Britse pers.

Niet doorspoelen

In de staat Florida vormen ontsnapte, of losgelaten, exotische dieren zoals pythons en leguanen, wel een plaag. Met die griezelverhalen in gedachten benadrukt South Water nog eens dat huisdieren niet doorgespoeld mogen worden. "We vinden allerlei vreemde voorwerpen. Een keer troffen we zelfs een compleet onderlaken aan", aldus Chrichton.