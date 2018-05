Toeteren en bruusk inhalen: chauffeurs dagen elkaar uit en dan gaat het mis

lg

03 mei 2018

14u04

Bron: KameraOne 0

Twee chauffeurs in Grantham, Engeland, brengen hun leven in gevaar na een uit de hand gelopen onenigheid. Jonathan Fletcher, de chauffeur die achter de wagens reed, kon alles vastleggen met zijn dashcam. De bestuurders daagden elkaar uit door te toeteren en elkaar beurtelings in te halen. Jonathan Fletcher houdt bewust voldoende afstand want op een gegeven moment gaat het fout. De bestuurder van de Ford probeert de witte Citroen Picasso in te halen, maar verliest de controle over het stuur. De kracht van de botsing zorgt ervoor dat beide wagens van de baan worden geslingerd. Hoewel het er spectaculair uitziet, raakte niemand gewond.