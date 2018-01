Toestel van British Airways kan niet opstijgen door invasie van bedwantsen ep

15u42

Bron: Daily Mail, The Sun 1 Thinkstock Bizar Een piloot van British Airways heeft een geplande vlucht moeten uitstellen omdat de bemanning massaal weigerde niet in dat bewuste toestel van Heathrow naar Gana te reizen. De reden? Het hele vliegtuig werd geteisterd door bedwantsen, kleine beestjes die ontzettende jeuk bij de gastheer kunnen veroorzaken.

Volgens een bron bij British Airways zou de hele crew van het toestel kort voor het opstijgen geweigerd hebben te vertrekken. British Airways zorgde voor een vervangtoestel zodat de geplande de vlucht met vier uur vertraging kon vertrekken. Een bron bij de Britse luchtvaartmaatschappij heeft aan de Britse krant The Sun uitgelegd wat er precies gebeurd is: “De crew zag de beestjes over de zetels kruipen. Ze vonden het onaanvaardbaar om in die omstandigheden negen uur te moeten werken.”

Het is niet de eerste keer dat een vlucht British Airways met een invasie van bedwantsen kampt. Vorige week heeft een passagier in de krant Daily Mail geklaagd dat hij gebeten werd door de beestjes in business class. Mike Gregory had bijna 4.500 euro gespendeerd aan een vlucht van Londen naar Kaapstad om Nieuwjaar met zijn familie te vieren. Enkele uren na de landing in Kaapstad begon hij last van jeuk te krijgen.

Rode bultjes

Toen hij de volgende dag wakker werd, zag hij verschillende kleine bloedvlekjes op zijn kussen. Gregory: "Mijn bovenlichaam en handen jeukten verschrikkelijk. Ik moet wel 120 tot 150 keer gebeten zijn. Na wat onderzoek op het internet, besefte ik dat bedwantsen de oorzaak van mijn klachten waren." De beestjes geven een verdovende stof af, waardoor de slachtoffers pas een dag later rode, jeukende bultjes ontdekken. Vaak zie de gastheer bloedvlekjes op zijn lakens van beestjes die verpletterd werden wanneer hij in zijn slaap rolt.

Zeldzaam, maar kan gebeuren

Gregory ging naar de dokter, die zijn vermoeden van bedwantsen bevestigde. De zakenman reist regelmatig met British Airways en heeft verschillende keren naar de maatschappij gebeld om te klagen. Uiteindelijk kreeg hij te horen dat het vliegtuig intussen volledig gedesinfecteerd werd. Een woordvoerder van de maatschappij liet aan Daily Mail weten dat het toestel meteen onderzocht werd en dat het nu gedesinfecteerd werd. "Bedwantsen op het vliegtuig zijn erg zeldzaam, maar het kan wel gebeuren dat de beestjes meereizen", voegde de woordvoerder er nog aan toe.

AP