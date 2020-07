Toeristen rijden gehuurde Maserati vast op strand in Zuid-Holland Chris Klomp

11 juli 2020

16u54

Bron: AD 1 Bizar De politie in Noordwijk, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, is wel gewend aan dure bolides in de omgeving, maar moet er vast raar van opgekeken hebben om op het strand een dikke Italiaanse auto te zien.

Hoewel de Maserati gemaakt is voor snelheid, kwam de auto niet heel erg ver. De onfortuinlijke toeristen die de kostbare huurauto hadden gehuurd, hadden zichzelf met de achterwielen ingegraven in het zand.

De politie laat zelf op Twitter met gevoel voor understatement weten dat de toeristen ‘niet echt handig’ bezig waren door met de Italiaanse sportauto op het strand te gaan rijden.

Volgens woordvoerder Sherida Stellingwerf van de politie in Den Haag is de bolide inmiddels weggesleept. De politie kan op dit moment nog niets zeggen over een eventuele boete, maar het heeft er in ieder geval alle schijn van dat het vakantiebudget van de toeristen wat minder is geworden. “De kosten voor het wegslepen ligt bij de mensen die de auto onder hun hoede hebben’’, aldus Stellingwerf.

In huurcontracten in Nederland is doorgaans een clausule opgenomen waarin staat dat het niet de bedoeling is om op het strand te gaan rijden.

Foutje bedankt. Deze toeristen waren niet echt handig bezig om met gehuurde #maserati op strand te gaan rijden 🙈 #Noordwijk #Langevelderslag #politieaandekust #strandpolitie #strandleven #elkedageenstranddag #maseratiopstrandgaatie pic.twitter.com/3sFBPSiZEX Politie Noordwijk(@ PolNoordwijk) link