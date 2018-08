Toeristen in Zuid-Frankrijk klagen over luidruchtige krekels: "Burgemeester, geef ons insecticiden" TTR

22 augustus 2018

10u33

Bron: RTBF, Radio 1 8 Bizar De burgemeester van Le Beausset, in de Provence, kreeg de afgelopen weken verschillende klachten van toeristen. Het gezang van "luidruchtige" krekels zou naar verluidt hun rustgevende vakantie verstoren. Ze vroegen de burgemeester of hij niet kon ingrijpen. "Stel insecticiden ter beschikking, zodat we die beesten kunnen bestrijden", klonk het.

Georges Ferrero, de burgemeester van Le Beausset, vond de klachten van de toeristen zo absurd dat hij zijn verhaal vertelde aan de lokale pers. Volgens de burgemeester beweerden de toeristen dat ze elkaar niet meer konden horen door het veel te luide gezang van de diertjes. Vervolgens vroegen ze Ferrero om "iets te doen", zoals insecticiden uitdelen.

Volgens de inwoners van het dorp in de Provence is "het zingen van de cigales" deze zomer iets luider dan anders, maar de diertjes met insecticiden bestrijden is voor de burgemeester een brug te ver. "Dit verbaast me. Als jullie naar het zuiden komen, weten jullie dat hier krekels zijn. Daar zijn we trots op!", aldus Ferrero.

"Toeristen in het zuiden van Frankrijk zijn vaak hoogopgeleid, kennen hun talen en weten van wanten. Voor de plaatselijke bevolking betekent hun komst stress en drukte. Het gaat meestal maar om een minderheid van toeristen, maar zelfs dan is wrevel niet uit te sluiten. Het Front National heeft een sterke positie in de Provence. Het zal niet enkel aan het toerisme liggen, maar het speelt wel mee. Ze voelen zich ongemakkelijk bij een evolutie die ze moeten ondergaan", zei Hendrik Vos vandaag in 'De wereld vandaag' op Radio 1.

"Stel je maar eens voor dat Japanners het beleid in Brugge zouden dicteren. Of dat Nederlanders de beiaard van Gent te luid vinden", besluit Vos.