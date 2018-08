Toeristen gebruiken fontein als "hun persoonlijke badkamer", Salvini reageert woedend SVM

22 augustus 2018

20u00

Bron: Belga 0 Bizar De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft zich boos gemaakt over toeristen die de fonteinen in Rome gebruiken als "hun persoonlijke badkamer".

Een Italiaanse blog publiceerde eerder deze week een video waarin te zien is hoe twee Britten in hun onderbroek in de fontein op de Piazza Venezia springen. Het duo toonde al lachend hun spieren aan verbijsterde passanten, op een gegeven moment lieten ze de onderbroek zelfs zakken.

"Ik zou wel weten hoe ik deze idioten moet opvoeden als ze worden gevonden", zei Salvini op Twitter. "Italië is hun persoonlijke badkamer niet."

Het monument vlakbij -de Altare della Patria- werd gebouwd ter ere van de eerste koning van het verenigd Italië, Emmanuel II. De gesneuvelde soldaten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog worden dan weer herdacht aan het graf van de onbekende soldaat, waar een eeuwige vlam brandt.

De capriolen van de twee mannen werden op camera vastgelegd door een gids die zich toevallig in de buurt van het monument bevond. Meteen daarna zette de politie een klopjacht op poten. De lokale autoriteiten verbieden elke vorm van gedrag waarbij beroemde bezienswaardigheden beschadigd of niet gerespecteerd worden. De twee mannen riskeren dan ook een zware boete.

Rome heeft al langer problemen met toeristen die geen grenzen kennen. De bekendste fontein van de stad, de Trevi-fontein, werd al beter afgesloten voor bezoekers. Wie er nu nog in springt, kan een boete tot 500 euro krijgen.