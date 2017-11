Toeristen beboet omdat ze met bloot achterwerk poseren voor tempel SVM

13u42

Bron: ANP 0 Rv

Twee Amerikaanse toeristen zijn in Thailand veroordeeld tot een boete van omgerekend 130 euro omdat ze hun blote billen gefotografeerd hebben voor een boeddhistische tempel. Joseph (38) en Travis (36) Dasilva werden gisteravond op het vliegveld van Bangkok aangehouden, vandaag verschenen ze al voor de rechter.

De Wat-Aruntempel is beroemd en heilig in Thailand. De mannen hadden de foto verspreid via Instagram. Hun account telt 14.000 volgers, maar werd na de rel verwijderd. Het is nog onduidelijk of het duo berecht zal worden voor een soortgelijke foto die ze bij een andere tempel namen.