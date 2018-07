Toeriste vliegt cel in nadat ze schelpen raapt op strand in Florida kg

20 juli 2018

11u07

Bron: BBC 0 Bizar De 30-jarige Diana Fiscal-Gonzalez dacht enkele mooie, grote schelpen mee te nemen van haar vakantie in Florida, maar kwam van een koude kermis thuis. Wanneer een politieagent haar buit opmerkte, werden de schelpen afgepakt: blijkbaar zaten er nog levende zeeslakken in die beschermd worden door de staat. De vrouw moet vijftien dagen de cel in en krijgt een boete van 500 dollar.

De vrouw uit Texas werd gearresteerd buiten haar vakantiehuisje in Florida. Ze had veertig grote koninginneschelpen gevonden en had ze meegebracht in drie plastic dozen. De bedoeling was om de schelpen thuis uit te delen als souvenirs. Maar zover kwam het dus niet. De lokale politie kwam de vrouw op het spoor door een anonieme tip en nam de schelpen in beslag.

Een agent bracht de ‘souvenirs’ terug naar de oceaan, waar ze in het water werden gedropt. De meeste zeeslakken leefden nog, zo bleek. In Florida is het illegaal om een koninginneschelp met een levende zeeslak te bezitten of zeeslakken uit de schelpen te halen. Een koninginneschelp zonder levend organisme mag je overigens wél meenemen.

Toen ze voor de rechter moest verschijnen, bood de toeriste haar verontschuldigingen aan. Ze zei geen idee te hebben dat het verboden was om de schelpen mee te nemen. Ze kreeg een celstraf van 15 dagen en een geldboete van 500 dollar, plus juridische kosten.

DON'T MESS WITH THE CONCH | The FWC rescued 40 queen conchs from a Texas woman who said she didn't know it was illegal to take them. https://t.co/Ti7zA3DFhT News4JAX(@ wjxt4) link

