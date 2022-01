Toeriste uit Venetië gezet nadat ze topless poseert op oorlogsmonument

Een vrouwelijke toerist is vorige week voor 48 uur uit Venetië verbannen nadat ze topless op een oorlogsmonument in de stad had geposeerd voor foto’s. De dame moet ook een boete van 450 euro betalen na haar stunt.

De 30-jarige Tsjechische deed vrijdagmiddag in Venetië haar kleren uit, legde haar spullen op een stuk van het monument aan de waterkant, en begon te zwemmen in de ijskoude lagune. Daarna klom ze via het water, langs de achterkant, op het standbeeld een vermoorde vrouwelijke partizaan (verzetsstrijder, red.) om te poseren voor foto’s.



De toeriste werd betrapt door politieagenten en kreeg prompt het bevel om vanwege antisociaal gedrag de stad voor zeker 48 uur te verlaten. Ze kreeg ook twee boetes, samen goed voor 450 euro.

Volledig scherm 'Il Monumento alla Partigiana' door Augusto Murer in Venetië. © Comune.venezia.it

Local Mario Nason was met zijn zoon Matteo aan het wandelen toen hij de vrouw en haar twee reisgezellen bezig zag aan het monument. Dat is gewijd aan de vrouwen die hun leven hebben gegeven bij hun strijd voor vrijheid onder het fascisme.

Het gaat om een bronzen beeld van een vermoorde partizaan tussen grote blokken beton. De dode partizaan ligt languit op de grond - half in het water, half op een platform uit brons en steen. Afhankelijk van de getijden is ze meer of minder goed te zien. Het oorlogsmonument ligt niet ver van de tuinen van de Biënnale, op de plek waar in 1944 zeven Venetiaanse partizanen publiekelijk werden geëxecuteerd door de nazi’s. Het is één van de relatief weinige standbeelden in Italië die zijn opgedragen aan vrouwen.

Volledig scherm Het bronzen beeld van wat dichterbij bekeken. © Tripadvisor

“Het was een prachtige winterdag en we zagen twee mensen foto’s nemen”, legt Mario uit aan CNN. “Toen zag ik iets bewegen in het water. Het was een vrouw die aan het zwemmen was. Ik dacht dat zij wel gek moest zijn, zo gaan zwemmen tijdens dit koude weer.”

“Toen zag ik dat ze via het water op het standbeeld klom. Ze had enkel een bikinibroekje aan. Haar vriend en een andere vrouw waren intussen langs de kant over de barrière aan het beeld geklommen en stonden op het monument om betere foto’s van de vrouw te kunnen nemen. Ze stonden naast haar hoopje kleren. Het leek wel een scène aan het strand.”

“Ze begrepen het probleem niet”

De Italiaan zag vooral verbouwereerde reacties bij het betrapte trio, getuigt hij geïrriteerd. “Het was ongelofelijk. Ze begrepen het probleem niet.” Een woordvoerder van de lokale politie laat nog weten dat de vrouw op het monument was gaan liggen en de pose van de dode partizaan probeerde te imiteren voor haar foto’s. “Ze wilde het standbeeld mee in haar shot.” Hij voegt toe: “Ik ga ervan uit dat ze zich heeft geëxcuseerd voor haar actie.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.