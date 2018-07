Toeriste brengt onontplofte bom uit Wereldoorlog II naar luchthaven als souvenir Arne Adriaenssens

12 juli 2018

17u52

Bron: The Local 0 Bizar Op de luchthaven van Wenen ontstond er paniek nadat een vrouw er een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog had binnengebracht. Ze wou het voorwerp meenemen als souvenir.

Tijdens een wandeling in het Oostenrijkse Dachsteingebergte vond een vrouw zondag een antiek explosief. Het relikwie uit de Tweede Wereldoorlog beviel haar waarna het 24-jarige meisje besloot het mee te nemen.

Zich van geen kwaad bewust ging ze de volgende dag naar de luchthaven van Wenen (zo'n 300 kilometer verop) waar ze het bijzondere souvenir aangaf bij de douane. Die contacteerden meteen de politie.

De ontruimingsdienst kwam ter plekke en ontruimde de bagagehal en een deel van de aankomsthal voor zo’n 15 minuten. In die tijd maakten ze het voorwerp onschadelijk. Reëel gevaar voor de aanwezige passagiers was er nooit en vertragingen bleven uit.

De dame zelf kwam er minder goed vanaf. Zij kreeg een boete voor het in gevaar brengen van anderen door onvoorzichtigheid.

Net als in België vind je ook in Oostenrijk nog regelmatig gevaarlijke oorlogssouvenirs. Vaak komen ze tevoorschijn bij bouwwerken. Afblijven en de politie bellen is hoe dan ook de boodschap.