Toeriste (68) gaat op vistrip, en haalt dan plots dit monster boven

16 maart 2018

07u38

Bron: The Sun, Facebook 208 Bizar Een gepensioneerde vrouw die tijdens haar vakantie in Australië op vistrip ging, heeft een wel erg bijzondere vangst gedaan. Ze haalde deze monstervis boven, goed voor anderhalve meter en meer dan 60 kilo.

Sue Elcock uit Engeland was op vakantie in Perth toen ze besloot om met haar zoon op visexcursie te gaan. "Ik was eerder wel al eens gaan vissen, maar mijn grootste vangst tot nu toe was een vis van 30 centimeter groot", vertelde de vrouw tegen de krant The Sun. "Deze keer voelde ik meteen dat het 'prijs' was." Het duurde toch nog veertig minuten vooraleer ze samen met haar zoon en de andere meegereisde vissers de megavangst aan boord kon heisen. Die was volgens de Engelse krant groter dan de vrouw zelf. "Ik heb geholpen met hem in stukken te snijden en in te vriezen. Hier gaan we nog lang van kunnen genieten."