Toch geen antisekstoiletten in Welshe badplaats

25 augustus 2019

07u31

De Welshe kustplaats Porthcrawl krijgt dan toch geen 'antisekstoiletten'. De plannen daarvoor werden "verkeerd geïnterpreteerd", luidt het nadat ze tot in de VS en Australië de pers haalden.

Het Griffin Park in Porthcrawl is toe aan nieuwe openbare wc’s en die zullen er ook komen. Alleen zullen de toiletten niet uitgerust worden met sensoren die “ongepaste seksuele activiteiten en vandalisme” moeten tegengaan. De eerder deze maand aangekondigde vloersensoren zouden gewicht en bewegingen detecteren en weten zo, bijvoorbeeld, of er een koppeltje hun seksuele lusten aan het botvieren is. In dat geval gaat het alarm af, gaan de deuren automatische open en worden de aanwezigen in de wc-cabine besproeid met water.

Ook wie zijn roes probeert uit te slapen of wie drugs gebruikt, heeft prijs, want het systeem checkt of je langer dan gebruikelijk op het toilet blijft zitten. Verder zouden de vloer en de muren bestand zijn tegen graffiti. Kostprijs: 185.000 euro.

De plannen voor deze bijzondere wc’s gingen de wereld rond en er kwam vooral kritiek op het bepalen van het aantal mensen in het hokje op basis van het gewicht. Sommige toiletgebruikers, zoals kinderen, hebben begeleiding nodig. Bovendien kunnen volwassenen evenveel wegen als twee tieners. Het gemeentebestuur stuurt nu ook bij: de bewuste toiletten komen er niet, het worden toch “traditionele” modellen. “Helaas werden het enthousiasme en de intenties van de gemeenteraad verkeerd begrepen”, klinkt het. De oude toiletten verdwijnen in oktober. De nieuwe moeten klaar zijn tegen de lente.